Vluchtelingen uit Ter Apel ad hoc ondergebracht in Nesciohotel Haren

Door: Redactie

Volgens inmiddels bevestigde berichten zijn vanavond (vrijdagavond) 100 vluchtelingen uit Ter Apel ondergebracht in het Nesciohotel aan de Emmalaan in Haren. Daar verblijven sinds maart al ruim 100 vluchtelingen uit Oekraïne.

Bronnen melden dat aan de Oekraïense bewoners is verteld dat wegens een ‘noodsituatie in Ter Apel’ honderd mensen komen slapen in het Nesciohotel. Misschien morgen ook. Ze worden in de algemene ruimtes ondergebracht en ook in recreatieruimten. Naar wij hebben vernomen worden opklapbedden geplaatst in de grote zalen op de eerste etage van het hoofdgebouw. Getuigen zagen vooral jonge mannen uit de bussen stappen, die hen naar Haren hebben gebracht. Zoals bekend is er in Ter Apel al weken een crisis gaande, waardoor mensen buiten moesten slapen.

Update zaterdag 8.00 uur: woordvoerder Natascha van ’t Hooft van de gemeente Groningen heeft het bovenstaande inmiddels bevestigd.