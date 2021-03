Voetballen en andere sporten zaterdag: doe mee!

Nieuws:

Bericht van vv Haren

We noemen het de VV Haren voetbaldag, maar er staat veel meer op het programma dan alleen maar voetbal. Want een aantal sportscholen in Haren gaat er voor zorgen dat het luie zweet er uit wordt gewerkt en iedereen moe maar voldaan naar huis gaat.

Zonder aanmelding kan iedereen langskomen (ook niet-leden).`Zo kan de oudere jeugd even boksen met Sportcentrum Energy en de jongeren met Regulate. En wat te denken van een goede workout tijdens de bootcamp van BodyFitHaren ?

En uiteraard de penaltybokaal met een echte beker en voor de oudere jeugd een shirt of polo van Flashman.

Kortom, voor ieder wat wils. De tijdsindeling voor de verschillende leeftijdsgroepen is als volgt:

4-6 jarigen: 10.00 – 11.30 uur

7-9 jarigen: 10.15 – 12:00 uur

10-12 jarigen: 12.30 – 14.00 uur

13-14 jarigen: 14.00 – 16.00 uur

15-18 jarigen: 14.00 – 16.00 uur

Lid of geen lid – iedereen is welkom tijdens onze Voetbaldag!

En ouders …. jullie hebben even de handen vrij, dus plan je afspraak om te gaan winkelen bij een van de ondernemers van Ondernemend Haren of je lunch op te halen bij de horeca van Ervaar Haren!