Voor eigen lol geschreven: Naslagwerk over Spaans voetbal

Door: Redactie

Is Liam Borchers (17) zomaar een Harense jongen, die van voetbal houdt? Nee, niet bepaald. “Ik heb dit boek in de eerste plaats geschreven voor mijn eigen lol. Toen mijn moeder het zag zei ze: ‘Je moet het uitgeven’. Ja, zij heeft het gevoel voor handel in zich en dat heb ik zelf niet zo.”

Onlangs legde hij de laatste hand aan zijn boek ‘GOLAZO’ van 600 pagina’s, waarin hij feiten en anekdotes van 212 Spaanse voetbalclubs nauwkeurig heeft gerangschikt. Het boek lijkt wel wat op een telefoonboek of een encyclopedie, geeft hij zelf toe. “Het was niet de bedoeling dat ik het zou uitgeven. Ik wilde alle informatie die ik in de loop van de tijd over clubs heb verzameld voor mezelf gewoon een beetje netjes vastleggen, omdat het allemaal teveel werd om te onthouden.” Opmerkelijk. Het boek is intussen met lovende woorden ontvangen door sport commentator Sierd de Vos, die is gespecialiseerd in Spaanse competities.

Analyses

Liam Borchers is dus niet ‘zomaar’ een jongen uit Haren. Om te beginnen kan hij kennelijk erg goed leren, want na GSV en gymnasium studeert hij reeds als 17-jarige aan de Rijksuniversiteit in Groningen. “Ik doe Europese Talen en Cultuur. Dat heeft ook te maken met Europese politiek en geschiedenis”, zegt hij. “Natuurlijk ook met talen: ik doe Italiaans en Spaans.” Tot zover de student Borchers. Hoe zit het met de voetballer? Hij zegt: “Ik ging pas op mijn 10e op voetbal bij vv Amicitia, maar toen ik 15 was heb ik gekozen voor Taekwondo. Voetbal heb ik altijd een interessante sport gevonden, ik analyseerde van alles: opstellingen, speelstijl, tactieken. Ik keek bijvoorbeeld naar de manier waarop een spits zijn rol speelt: blijft hij in de punt hangen of zwerft hij over het veld? Dat soort dingen begon ik te onthouden bij Nederlandse clubs. Totdat ik me voor de Spaanse competitie ging interesseren.”

Nu richt deze Harenaar zich geheel op Spaanse clubs op de niveaus 1 tot en met 6, maar liefst 212 elftallen en hun historie. Internet is zijn belangrijkste informatiebron. Feiten, feitjes, anekdotes en analyses klonterden samen in zijn hoofd totdat het gewoon teveel werd om allemaal te onthouden. “Toen heb ik besloten om alles wat ik wist netjes op een rij te zetten in Excel-bestanden. Het was een enorm werk en toen ik klaar was liet ik het boek aan mijn ouders zien. Die waren verbaasd, ze wisten van niets.”

Liam heeft in een beperkte oplage boeken laten drukken. Hij is niet erg commercieel, want hij heeft nog helemaal niet nagedacht over het ‘echt’ uitgeven van dit reusachtige naslagwerk. Hij heeft Sierd de Vos een boek gestuurd en die was onder de indruk. Het nadeel van dit boek is dat het over een half jaar weer verouderd is. Dat vinden uitgevers niet fijn. Misschien kan hij er beter een soort online Wikipedia van maken over Spaans voetbal, waar sportliefhebbers zich op kunnen abonneren. Leuk idee? “Ik weet het niet, ik moet daar nog over nadenken”, zegt Liam bedachtzaam. Intussen gaat hij rustig verder met zijn passie. Inmiddels is hij zelfs lid van Atletico Madrid. Maar dichterbij huis is FC Groningen zijn favoriet.