Voortvarende zussen: Bouw Educatief centrum in Voedselbos te Glimmen

Door: Redactie

Nog dit jaar willen gaat Voedselbos Glimmen van start met fase 1 van de bouw van een educatief centrum in Glimmen. De vergunning is binnen, en Marlies en Madelein Duran staan te popelen om te beginnen. Maar eerst moet de financiering van € 72.000 rond zijn.

De bomenactie heeft het voedselbos een mooi startkapitaal opgeleverd, en nu werft men fondsen voor het ontbrekende bedrag. Dat mag een bijdrage in geld zijn, maar ook in natura in de vorm van bouwmaterialen. Door de unieke, 100% circulaire bouwmethode DNA gaan Marlies en Madeleine onder leiding van een professional zelf bouwen.

In fase 1 wordt de kelder, de fundering en het schuurgedeelte neergezet. Hiervoor is materiaal nodig zoals betontegels, zand en betonnen funderingsplaten. En hout, plaatmateriaal en stro voor vloer-, plafond- en wanddelen. Daarnaast is er ook geld nodig voor de professionele begeleiding en de scholing. Sponsors kunnen zich melden op https://www.voedselbosglimmen.nl/bouwproject/ of mail naar contact@voedselbosglimmen.nl.

Het bouwen vindt plaats volgens ‘De Nieuwe Aanpak’ (DNA), een 100% circulaire bouwwijze ontwikkeld door Maarten Wiersma van ABC2C. DNA werkt net als de natuur met cellen die als lego aan elkaar te schakelen zijn en ook weer uit elkaar kunnen worden gehaald. Daardoor kunnen alle onderdelen opnieuw worden gebruikt. Deze bouwmethode is zo gemakkelijk overdraagbaar, dat iedereen die een beetje handig is, het na een scholing, zelf kan leren. Doordat er wordt gebouwd met cellen van een vaste maat, kunnen mensen ook zelf heel gemakkelijk ontwerpen. Dat maakt een dure architect overbodig.

Na fase 1 gaan de twee zussen verder met fase 2. Hierin worden vijf cellen gebouwd, waarin de groepsruimte, de keuken en het sanitair komen. Fase 3 is de afbouwfase, waarin de droogzolder en de zonnepanelen worden geïnstalleerd.





Meer weten over Voedselbos te Glimmen, het nieuw te bouwen educatieve centrum en de activiteiten? Kijk dan op www.voedselbosglimmen.nl