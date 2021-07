Vv Glimmen niet te spreken over renovatie kunstgrasveld

Door: Redactie

Vv Glimmen, bij monde van materiaalman Reint Nienhuis, is niet te spreken over de voorgenomen renovatie van het kunstgrasveld. Dat ligt er sinds 2008 en is volgens Nienhuis al afgeschreven. Maar de gemeente zou nu van plan zijn het niet te vervangen, doch te renoveren met gebruikte stukken grasmat.

In een interview met OOG radio en tv zegt Nienhuis dat bij zware regenval de mat ‘hobbelt’. Wethouder Inge Jongman zegt in antwoord op vragen van het CDA dat kosten een rol spelen in haar keuzes.

Foto: het kunstgrasveld in betere tijden.