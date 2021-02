vv Haren organiseert 6 februari balletjesloterij, meedoen kan nu

Nieuws:

Door: Redactie

Oproep van Vv Haren:

Onze mooie voetbalclub bestaat dankzij onze leden, vrijwilligers en natuurlijk onze sponsoren. Het doet ons pijn om te zien dat velen van hen het moeilijk hebben. Winkels zijn dicht, de winkelstraat is leeg en bijna elke ondernemer voelt het effect van alle maatregelen van het afgelopen jaar.

Als vereniging kunnen wij niet zonder onze sponsoren en dus vinden wij dat wij ook wat terug mogen doen en verdienen zij een hart onder de riem. Daarom organiseren we a.s. Zaterdag 6 februari om 11.00 uur een balletjes loterij. Een balletje kost €7,50 en de gehele opbrengst wordt omgezet in waardebonnen van minimaal € 25,- van onze lokale sponsoren. Er komt dus niets ten goede aan de club.

Hoe werkt het?

Stuur een mail naar sponsor@vvharen.nl. Zet in de mail 1) je naam, 2) hoeveel loten je wilt en 3) je mobiele telefoonnummer.

Wij sturen je een tikkie op dit telefoonnummer ter waarde van de door jouw gekochte balletje(s). Voor andere doeleinden gebruiken we je nummer uiteraard niet.

Vóór de loterij ontvang je van ons een mail met het nummer / de nummers van jouw gekochte balletje(s).

Wij gaan op zaterdag 6 februari om 11.00 uur live op Facebook om de trekking te doen. Kijk dus gezellig mee!

De winnaars krijgen achteraf bericht en krijgen de waardebon opgestuurd / gemaild.

Stuur vóór 5 februari een mail en koop je balletje(s)! De betaling moet uiterlijk vrijdagavond 5 februaribinnen zijn, om aanspraak te kunnen maken op een balletje. Steun onze sponsoren (kijk op onze site voor een overzicht) en maak kans (ongeveer 1 op 3, bij welke loterij haal je dat) op mooie waardebonnen.

#kooplokaal #steunonzesponsoren #loterij