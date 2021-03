Vv Haren wil lokale ondernemers steunen

Nieuws:

Vele ondernemers in Haren hebben het zwaar, dat zal voor niemand een verrassing zijn. Ondanks het feit dat deuren weer mondjesmaat en op afspraak open mogen, is dat slechts een druppel op een gloeiende plaat. Ook VV Haren kan daar geen verandering in brengen, maar we kunnen er wel samen voor zorgen dat we de moed er in houden.

Want hoe wrang is het te lezen dat online winkels een topjaar hebben gehad en Bol.com zelfs een record jaar. Winkels en horeca zorgen voor sfeer in het dorp (denk alleen maar aan de kerstversiering of de Sinterklaasintocht), maar ook voor werkgelegenheid. Zonder winkels en horeca geen gezellig centrum, waar mensen blijven “hangen” én eerlijk is eerlijk zonder ondernemers ook geen sponsoring van lokale sportverenigingen,

Daarom slaan VV Haren en de ondernemers van Ervaar Haren en Ondernemend Haren in ons mooie dorp de handen in één en wel op zaterdag 27 maart. Kinderen vanaf 4 jaar zijn die dag – ingedeeld naar leeftijd – tussen 10.00 en 16.00 uur in tijdvakken welkom op Sportpark De Koepel voor een gezellige voetbaldag, met als klap op de vuurpijl een echte Penalty bokaal. Ook worden er allerlei andere spelletjes georganiseerd (hou de aankomende tijd Facebook, Instagram en de website in de gaten voor het definitieve programma).

De ouders hebben zo hun handen vrij en daar springen de ondernemers in Haren op in. Zij maken het die dag extra gezellig in het centrum door kraampjes voor hun zaak te plaatsen en de plaatselijke horeca zorgt voor “coffee to go”, een broodje of wat anders lekkers.

Zo kunnen ouders – op afspraak – een nieuw paar zomerschoenen passen, een nieuwe zomeroutfit scoren of een andere boodschap doen.

Om in sporttermen te blijven: een échte win-win situatie.



Laat op 27 maart je kinderen dus lekker uitrazen op het voetbalveld en geniet als ouders ondertussen zelf van een vrije middag in het dorp.

