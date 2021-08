VVD wil tempo bij ontwikkelen centrumvisie Haren

Door: Redactie

De VVD vindt dat Groningen werk moet maken met nieuwe ontwikkelingen in het centrum van Haren. Zelf wil de fractie een aanzet geven door op 24 augustus (morgen) een avond te beleggen bij Astoria in Haren. Daar zijn ondernemers en andere betrokkenen welkom om over het centrum te praten. De bijeenkomst start 19.30 uur.

De partij hoopt vooral dat ondernemers komen meepraten over leegstand, vastgoed, bereikbaarheid en parkeren. Aan de presentatie werkt het adviesbureau Broekhuis, Rijs & De Gier mee. Dat bureau werd enige tijd geleden door Ondernemend Haren ingeschakeld om de centrumontwikkelingen te begeleiden. Het bureau schreef een actieplan, dat nog maar zeer ten dele is uitgevoerd, in afwachting van de gemeentelijke centrumvisie. De gemeente heeft namelijk grote invloed op het centrum door haar parkeerbeleid, maar ook door de geplande bouw op het Haderaplein.

Henk Broekema, voorzitter van Ondernemend Haren en tevens van Bedrijvenvereniging Haren zal deze avond een toelichting geven op de rol van Haren binnen de grote gemeente Groningen. De fractie van de VVD wil met de input van de avond naar eigen zeggen ‘aan de slag’.

Vrije inloop inclusief koffie/thee.