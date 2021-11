Waar liep u met een lampion op 11 november 1974?

Nieuws:

Door: Redactie

Onze huisdichter Arjen Boswijk werd geïnspireerd tot een gedicht, toen hij deze foto van 1974 bekeek. Het meisje is Martine Veenhuis.



Sint Maarten

we lopen door de straten

het is al bijna nacht

we bellen aan de deuren

ik hoop dat iemand wacht

we zingen van een lampion

van lichtjes in de straat

we wachten tot we verder gaan het is al bijna laat

Ik hou je hand vast

en jij ook die van mij

we zingen van sint Maarten

ik voel me blij en vrij

ik krijg een kleine mandarijn

bedankt dat vind ik fijn

ik zong met een hele troep

nu ligt mijn bed vol snoep

Soms loopt mijn papa met me mee want hij kent hier de weg

langs alle huizen met een bel

en als het even heeft gesneeuwd dan gaan we met de slee

soms is mijn stem een beetje koud dan zing ik als een kraai

en niemand is vanavond stout dan groet ik met een zwaai

Het is de hele avond feest

bij ons het allermeest

we zingen dan voor iedereen

maar bij de buren nog het meest we zingen steeds een ander lied en niemand heeft verdriet

want sint Maarten is een heel leuk feest bij ons het allermeest

@rjen