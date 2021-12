Waarom blijft de waterkraan op begraafplaats De Eshof zo lang defect?

Nieuws:

Door: Redactie

Al geruime tijd is de waterkraan op begraafplaats De Eshof defect. Dat is lastig voor bezoekers die voor de verzorging van een graf water nodig hebben.

Onlangs ontving de redactie deze klacht: “Ik vind het schandalig dat mensen die van ver naar De Eshof komen om een graf te onderhouden, daar geen water kunnen tappen.

Dit duurt al meer dan een jaar en het is toch duidelijk dat de kraan moet werken. Hoezo geld vangen aan huur en dan geen kraan. Onvoorstelbaar.

Hoop dat het heel snel gerepareerd wordt. Dit is geen doen, en dat voor een van de rijkste gemeenten van ons land. Schande.”

Dat is duidelijke taal en het vraagt om een antwoord. Peter Steinfort van de Gemeente Groningen heeft het uitgezocht en zegt: “Vlak voor de zomer is de waterleiding kapot gegaan. Het gaat om een leiding van asbest, dus die moet in zijn geheel worden vervangen. Er is een plan van aanpak gemaakt en begin januari wordt de leiding vervangen, afhankelijk van de weersomstandigheden. De afgelopen maanden heeft er een kar met een tank gestaan. Het kan zijn dat die net leeg was toen deze heer of mevrouw water nodig had.”

De verontwaardigde lezer spreekt over ‘meer dan een jaar’, de gemeentewoordvoerder spreekt van een defect ‘vlak voor de zomer’. Hoe lang het ongemak duurt is dus niet precies vast te stellen. Dat het wordt opgelost vraagt nog een maand geduld.