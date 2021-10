Door: Redactie

Ze zijn op leeftijd, maar de stootkracht van deze ‘drie musketiers’ is enorm.

Sinds 1992 doen zij fondswerving voor de Mytylschool Johan Friso in Haren (en Emmen). De teller staat sindsdien op bijna 1,5 miljoen. Wat is het geheim van hun succes?

In Haren de Krant van 20-30 oktober leest u over hun werkwijze.

foto: V.l.n.r. Hilco Ketelaar (66), Piet Bulthuis (74) en Gerard Woudsma (75)