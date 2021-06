Waarom geen golf van bezwaar tegen zonnepark ‘Mikkelhorst’? Audio-interview met de initiatiefnemers.

Nieuws:

Door: Redactie

De aanleg van het zonnepark Mikkelhorst is in volle gang. Nabij de zorgboerderij in Oosterhaar komt een park met 4600 zonnepanelen. Maar er komen mogelijk ook fruitteelt en kleinvee dat tussen de panelen zal grazen. Maar er is ook een rol weggelegd voor deelnemers van zorgboerderij Mikkelhorst. Is dat de succesformule? Accepteert de omgeving daarom zonder morren een zonnepark om de hoek?

Luister naar het interview tijdens De Tafel van Haren (juni) met Michiel Verbeek, voorzitter van de Stichting Duurzaam Haren en Gerboud ten Klooster, manager van de zorgboerderij.

Op de foto: Michiel Verbeek (links) en wethouder Philip Broeksma leggen het eerste paneel.