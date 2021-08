Waarom isoleert de gemeente woningen? Is de Rijksstraatweg te luidruchtig?

Door: Redactie

Maakt het verkeer van de Rijksstraatweg in Haren zoveel lawaai dat de normen in de Wet Geluidhinder (1986) worden overschreden? Het gaat volgens deze wet om 60dB gevelbelasting. Het antwoord is: ja.

Deze vraag werd opgeroepen door een gemeentelijke publicatie waarin stond dat Groningen een woning aan de Rijksstraatweg op haar kosten gaat voorzien van geluidsisolatie. De tekst luidde: “Aanvraag omgevingsvergunning: Rijksstraatweg XXX te Haren, 9752 CH Groningen – uitvoeren geluidsisolatie maatregelen (in opdracht gemeente Groningen in kader sanering wegverkeerslawaai Rijksstraatweg te Haren)”.

Hoe zit dit?

Het verhaal begint bij EU-richtlijnen, die de bevolking willen beschermen tegen lawaai van vliegtuigen, treinen en wegverkeer. In 2009 heeft de Nederlandse overheid geïnventariseerd welke woningen in ons land te veel lawaai te verduren krijgen. Daarbij is de eerder genoemde norm gesteld. De gemeente Groningen heeft in 2016 een geluidskaart gemaakt, waarop is te zien hoeveel geluid een straat of spoorbaan produceert. De Rijksstraatweg in Haren overschrijdt kennelijk de geluidsnorm, zodat de overheid in principe verplicht is deze woningen te beschermen. In het ‘Actieplan weg- en verkeersgeluid 2018-2023’ is vastgelegd dat er bovendien maatregelen moeten worden genomen om geluid te dempen bij de bron, zoals het asfalt. Let op: alleen eigenaren van woningen die destijds al zijn beoordeeld als normoverschrijdend kunnen een beroep doen op subsidie.

Alle woningen?

De primaire vraag die opkomt: moeten dan niet alle woningen langs de Rijksstraatweg op kosten van de gemeenschap worden geïsoleerd? Na lang zoeken vonden wij het antwoord op die vraag: nee. Het gaat alleen om de woningen die in 2009 onvoldoende waren geïsoleerd, waardoor binnenshuis 43 dB geluid doordringt. De gemeente heeft die eigenaren aangeboden isolatie aan te brengen, maar niet alle eigenaren hebben van dat recht gebruikgemaakt. En zo kan het dus gebeuren dat de gemeente bij zichzelf een omgevingsvergunning moet aanvragen, om geluidsisolatie in een woning toe te passen.