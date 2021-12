Waarom rijden er auto’s door deze fietstunnel? Hulpdiensten mogen er wel door

Door: Redactie

In een vorige uitgave van Haren de Krant (en online) vroegen wij ons af of er vaak auto’s rijden door de tunnel voor fietsers en voetgangers (Bradetunnel) bij het station van Haren. Veel reacties en ja: vaak rijden er auto’s, die soms in hinderlijk conflict komen met tweewielers. De tunnel is verboden voor auto’s, want het is een verplicht fietspad, zoals het bord laat zien.

De vraag is nu waarom mensen toch met de auto de tunnel inrijden. De suggestie dat dit per ongeluk zou gebeuren wegens ‘kleine bebording’ wordt door de meeste lezers afgewezen. Men zegt dat iedereen kan weten, dat auto’s hier niet thuishoren. Het gebeurt dus willens en wetens. Waarom? En waarom plaatst de gemeente geen paaltjes, waar verschillende lezers om vroegen.

Gemeente zegt hierover…

We hebben deze bron van irritatie voorgelegd aan de gemeente en Natascha van ‘t Hooft legt uit hoe het volgens haar zit: “We willen voorkomen dat fietsers in het donker tegen een paaltje in een fietspad rijden, hierdoor zijn we heel terughoudend in het plaatsen van deze palen. Daarnaast is het zo dat de fietstunnel onderdeel is van een belangrijke fietsroute waardoor er in de winter volop gestrooid wordt door strooiauto’s. Elke keer een paaltje verwijderen kost teveel tijd op een moment dat we snel moeten handelen om een zo groot mogelijk gebied in korte tijd te strooien. Bij de aanleg van de tunnel hebben we ook afspraken gemaakt met de hulpdiensten dat de tunnel voor hen bereikbaar moet zijn. We onderzoeken in overleg met de hulpdiensten welke maatregelen wel mogelijk en passend zijn.”