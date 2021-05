“Waarom zou dat eigenlijk niet kunnen?”

Door: Redactie

Waar een wil is, is een weg. Leerlingen waarbij de fysieke beperking voorliggend is, óf waarbij sprake is van een meervoudige beperking van de Mytylschool in Haren zijn sinds kort aan het werk voor Cycloon Post & Fietskoeriers. Dat gebeurt in een sorteercentrum in de school. “Op termijn zie ik ook nog wel leerlingen post bezorgen in de buurt”, zegt schoolleider Tim ten Wolde. Op de tegenwerping hoe dat zou moeten met rolstoelen zegt hij bijna gepikeerd: “Waarom zou dat niet kunnen? Je moet in mogelijkheden denken.” Tja, hij heeft misschien een punt!

Wakker bellen

Gert Wiersum van de Mytylschool wordt een van de grote verbinders genoemd. Hij probeert leerlingen en de arbeidsmarkt nader tot elkaar te brengen. Zijn opportunisme is zijn grote kracht en daarin wordt hij dus gesteund door de schoolleiding. Met Cycloon Post bestonden al contacten en die worden nu uitgebreid. Jeroen Derksema (Jobcach) van dat bedrijf haakt aan bij de ambities van de Mytylschool. “Ons bedrijf begon ooit als fietskoerier maar is nu een landelijk postbedrijf met meer dan 30 landelijke vestigingen”, zegt hij. “85% van onze medewerkers zijn mensen met een uitdaging”. Afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het lukt ons om ze in hun kracht te krijgen en al hun mogelijkheden te benutten. We faciliteren waar bedrijven dat niet kunnen/gevaarlijke uitspraak. We begeleiden. We bellen mensen ‘s ochtends wakker zodat ze op tijd zijn. Om maar eens wat te noemen.”

Winsten

Cycloon Post ontvangt subsidies van o.a. gemeenten en UWV, maar levert daarvoor iets onbetaalbaars: inclusiviteit. En dat wordt door de Mytylschool juist zo gewaardeerd. Gert Wiersum, de verbinder, zegt: “Inclusiviteit, meedoen. Dat is meer dan vroeger een vast onderdeel van ons onderwijs. Daarom wordt het werken voor Cycloon gewoon geïntegreerd in de lessen.” Volgens de heren worden er mooie successen geboekt. Ze noemen als voorbeeld een jongen die niet praatte. Dankzij aandacht en begeleiding floreert deze nu achter de frankeermachine en voelt hij zich blij met zijn baan. Dit zijn de winsten die niets met euro’s te maken hebben.

Rolstoel

En dan nog even over het bezorgen van post, desnoods vanuit een rolstoel. Tim ten Wolde zegt met een lach: “Waarom niet bezorgen in flats, waar de brievenbussen allemaal bij elkaar zitten? Waarom geen draagtassen aan de rolstoel?” Het is duidelijk: ‘het kan niet’ is slechts de uiterste optie in het denken van deze schoolleider.