Nieuws:

Ons wordt gemeld dat gisteren en vandaag fietsen zijn gestolen in het centrum van Haren (bij Kruitvat en Albert Heijn). De fietsen waren per abuis niet op slot gezet en waren in een mum van tijd verdwenen.

Er lopen dus op dit moment mensen door het dorp die loeren op hun kans. Een gewaarschuwde fietser telt voor twee (en hoeft niet verder te lopen).