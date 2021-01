Waarschuwing: Vreemde telefoontjes over personenalarmering

Nieuws:

Door: Redactie

In Haren en omgeving worden ouderen lastiggevallen door opdringerige telefonische verkopers, die zich melden als het bedrijf “Uw zorg, uw veiligheid”.

Bij Torion kwamen hierover meldingen binnen en de indruk bestaat dat dit bedrijf ouderen tot dubieuze aankoopbeslissingen weet te bewegen. Men biedt persoonsalarmering aan, waarmee ouderen alarm kunnen slaan als zij in problemen zijn (b.v. door een val). De verkopers gaan vrij ‘opdringerig’ te werk, en daarom is het wellicht beter om voor persoonsalarmering eerst contact op te nemen met Torion in Haren, die dit voor mensen kan regelen.