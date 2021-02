Wanneer komt de bouw aan de Vondellaan weer op gang?

Door: Redactie

Aan de Vondellaan, naast Café de Zaak, wordt door Havanka BV een bedrijfspand gebouwd, dat volgens eigenaar Henk van Klooster ideaal geschikt zou zijn voor horeca. “Maar als er straks een andere ondernemer in wil is dat natuurlijk ook prima”, zegt hij. Maar Van Klooster heeft geen haast. Hij kiest voor kwaliteit en niet voor snelheid. “Haast is in deze tijd ook niet nodig. Ondernemers denken nu aan andere dingen dan verhuizen.” De krant belde Henk van Klooster om te vragen of de bouw, die al een poos stilligt, weer kan beginnen.

Al meer dan een jaar is het een bouwput en slechts mondjesmaat wordt er gewerkt. Passanten vragen zich af hoe de vlag erbij hangt, enkelen belden onze redactie met die vraag. “Wij hebben rechtstreeks nog geen vragen of kritiek ontvangen”, zegt Henk van Klooster. “Maar ik snap goed dat mensen wel benieuwd zijn hoe het er allemaal uit gaat zien.” Hij zegt dat de gemeente in 2015 de vergunning heeft afgegeven voor de bouw, maar dat omwonenden bezwaren hadden tegen onderdelen van het plan. Dat heeft voor vertraging gezorgd in het proces, maar nadat de bouwput eenmaal was gegraven (en een deel van de parkeerplaatsen was opgeofferd) ging het ook nog langzaam. Van Klooster: “Door de wensen van omwonenden, maar ook door mijn eigen veranderende inzichten is er nog gesleuteld aan de plannen. Daar kwam de coronacrisis nog eens bij.”

Uitstraling

Volgens Henk van Klooster heeft de meest recente vertraging (sinds januari) vooral een technische reden. De betonnen elementen zijn gestort, maar het beton is nog niet voldoende uitgehard voor het vervolg. Ook nu is het nog wachten op groen licht. Van Klooster zegt absoluut geen haast te maken met het project, omdat er op dit moment toch nog geen huurder is te vinden. Hij hoopt wel dat het nieuwe pand dit jaar nog kan worden opgeleverd. Als er straks ‘wat in het zicht’ komt, zullen zich vast wel belangstellenden melden, denkt hij. Over de exacte uitstraling van het pand zijn nog een paar dingen niet helemaal duidelijk. Van Klooster: “Zo ben ik nog aan het nadenken over het dak, waar omwonenden geen dakterras wilden toestaan. Misschien is het een mooi idee om zo’n dak met turf te bedekken, zodat er gras en bloemen op groeien. Een andere aspect waar ik nog over nadenk is het plaatsen van groen langs de gevel van voor naar achter. Platanen lijken me daar wel mooi als een soort zonwering.” Van Klooster denkt ook goed na over de baksteen, waarmee de gevel zal worden bekleed. De term ‘Harense kwaliteit’ zegt hem niet zoveel, maar hij wil er wel wat moois van maken, omdat het gebouw beeldbepalend is bij de entree van het dorp.

Foto onder: Maquette uit 2015, maar die is intussen achterhaald. Omwonenden maakten bezwaar tegen een dakterras uit angst voor geluidsoverlast. Het dakterras komt er dus niet.