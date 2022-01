Wat de pandemie doet met Sportschool Energy “Het is een ontdekkingsreis”

Door: Redactie

Wat betekent de pandemie voor sportcentrum Energy in Haren? We vroegen het aan eigenaar Tineke Berends: “De reis door 2021 was een rollercoaster op zich. In de eerste helft van het jaar hebben we prachtige momenten meegemaakt. We bleven samen knokken voor één doel. Maar in de tweede helft van het jaar ontstond er echter een tweedeling en kwam er onrust op de sportvloer.”

Angst

Volgens Berends hebben angst en twijfels bij medewerkers en cursisten hierbij een rol gespeeld: “Het gevolg was dat er mensen zijn gestopt bij Energy. Van deze verdrietige momenten hebben we geleerd. We zijn er sterker uitgekomen en willen dit nu naar anderen uitdragen.” Volgens Tineke Berends gaat het nu vooral om respect: “Wij vinden het belangrijk dat we ieders mening en overtuiging respecteren zonder oordeel. Dat je probeert keuzes te maken vanuit dankbaarheid en vertrouwen. Dat je te allen tijde jezelf blijft, omdat geluk, blijheid en vrijheid van binnenuit komt. Laat gaan wat was, accepteer wat is en omarm wat komt!”

Zij zegt verder dat ze met het sportcentrum in ‘de eigen kracht’ is blijven staan. “Daardoor sporten er nog steeds mensen met plezier bij Energy. Ook komen er nieuwe mensen op ons pad, die net als wij alles uit het leven willen halen. Met een geweldig team leggen we in 2022 de focus op: Positieve energie, sporten met plezier, vitale gezondheid en de verbinding tussen mensen. Hierbij zijn respect, rust, liefde en geluk onmisbaar.”

Massages

En zo heeft de pandemie dus ook weer veel nieuwe inzichten opgeleverd, ook al waren er achter de schermen moeilijke momenten. Tineke Berends wil er graag over in gesprek met iedereen die dat wil. Ze hoopt dat mensen die haar visie delen zich aanmelden en bij haar komen sporten na de lockdown. Om dat extra aanlokkelijk te maken heeft zij haar dienstenpakket uitgebreid: “Naast alle groepslessen bieden we nu ook een heerlijke hand- en voetmassage met essentiële oliën aan.”



In Haren de Krant van deze maand staat op pagina 9 een advertentie die u kunt inleveren voor een gratis handmassage (20 minuten) ter kennismaking. (in de krant van februari komt er nog eentje voor een voetmassage.) Meer informatie: www.energyharen.nl