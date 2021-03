Wat die hovercraft op het ijs vertelde, maar wat niemand hoorde

Door: Redactie

‘Man met hovercraft van het ijs gehaald door politie’. Een opmerkelijk berichtje tussen euforische artikelen over Koning Winter op het Paterswoldsemeer.

De boomlange Klaas Watze Woltjer (50) uit Uithuizermeeden is gehoorzaam als twee agenten hem naar de kant toe wenken en sommeren te vertrekken. Het zou gevaarlijk zijn voor schaatsers. Maar zelf dacht hij daar heel anders over. “Ik heb een vaarbewijs, mijn papieren waren in orde en ik was helemaal legaal aan het varen, ver bij de schaatsers vandaan”, zegt hij. Maar dat is niet de essentie van dit verhaal. Waarom was Woltjer daar die middag eigenlijk? Tekst gaat verder onder de foto.

Eemshaven

Het leven is niet louter een optelsom van nuttige bezigheden, maar is ook het verzamelen van geluksmomentjes. Dat is vrij vertaald het levensmotto van Klaas Watze Woltjer. In de naam van zijn bedrijf Rib 4 Fun is dat laatste woordje veelzeggend. “We hebben ons hier gespecialiseerd in de verkoop van rib boten”, zegt hij. “We hebben een showroom vol, er staan er wel veertig, kijk maar.” Hij loopt zijn loods in, ontsteekt het licht en gaat kalm koffie zetten. De eerste indruk is: bomvol boten. Maar als je beter kijkt denk je: bomvol beleving. “Het is geweldig om met die ribs op het water te zijn. Mensen die ik meeneem vinden het prachtig.” Woltjer is eigenlijk leverancier van beleving. Tot 2014 verzorgden hij en zijn medewerkers rondleidingen op het water in de Eemshaven, in opdracht van Groningen Seaports. Ook vervoerden zij monteurs naar schepen tijdens hun reis.

In 1979 mocht Woltjer mee met de toenmalige eigenaar van deze hovercraft op het bevroren Paterswoldsemeer. Die herinnering zit diep in hem en wilde hij op 14 februari herbeleven.

Woltjer met zijn broertje en zusje in 1979, zijn eerste tochtje met de hovercraft op het bevroren Paterswoldsemeer.