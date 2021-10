Wat kun je doen met de groene ruimte aan de P. Wierengaweg in Haren?

Door: Redactie

De gemeente zoekt ideeën voor de invulling van een stuk groen aan de P. Wierengaweg in Haren. Op deze locatie komt een ideeënbus te staan, maar belangstellende meedenkers kunnen ook zelf de locatie komen bekijken op 8 oktober.

Het stuk grond aan de P. Wierengaweg is eigendom van woningcorporatie Woonborg. Totdat er concrete bouwplannen zijn wil de woningcorporatie samen met de inwoners meedenken over een tijdelijke invulling van het terrein. Alle opties staan nog open: een plek om te spelen, te ontmoeten, te leren of totaal iets anders. Hebt u een idee? Kom dan langs tijdens de inloopbijeenkomst op vrijdag 8 oktober tussen 15.00 en 17.00 uur, op het stuk groen aan de P. Wierengaweg. Hier kunt u uw ideeën vertellen en meedenken over de invulling van het stuk groen. De koffie staat klaar, ook kinderen mogen langskomen om hun ideeën op een plattegrond te tekenen.