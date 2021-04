Wat veroorzaakt harde bromtoon in Oosterhaar en Harenerholt? (met update)

Nieuws:

Door: Redactie

Woensdagavond rond 21.30 uur komen er bij de redactie meldingen binnen over een rare bromtoon aan de oostkant van Haren. Het geluid lijkt uit de richting van de stad te komen. Het geluid is te vergelijken met een boor, maar dan zo hard dat het in verschillende wijken is te horen.

De redactie kreeg ook geluidsopnamen, die onmiskenbaar zijn. Hoort u het ook? Weet u waar het geluid vandaan komt? Plaats een reactie of mail redactie@harendekrant.nl

Update: 22.15 uur – De suggestie wordt gedaan dat het hier gaat om het werk aan de Ringweg Zuid. Van 7 t/m 24 april worden daar (deels ‘s nachts) damwanden ingetrild. Het geluid lijkt daar veel op. Aangezien het geluid af en toe stopt, zou dit de verklaring kunnen zijn. Dank voor het meedenken.