Wateroverlast Boterbloemweg Haren (met update)

Door: Redactie

Rond 9.45 uur (maandagmorgen) is de brandweer van Haren naar de Boterbloemweg gegaan om te assisteren bij wateroverlast in een woning. De brandweer heeft een pomp geplaatst om het overtollige water naar buiten te werken.

Wat de oorzaak van het probleem is wordt uitgezocht. Had het te maken met opdooi? Opvallend is wel dat in dit gedeelte van Haren vaker problemen zijn met gas en water.

Foto: 112Groningen / Haren de Krant Robin Feunekes

Update: De oorzaak was een lekke hoofdkraan, waardoor de kruipruimte van de woning vol met water liep.