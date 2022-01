We zoeken een bezorger voor Oosterhaar (Sterremuurweg en omgeving)

Nieuws:

Door: Redactie

We zijn op zoek naar iemand die Haren de Krant (1 x per maand tegen mooie vergoeding) wil bezorgen in de regio Sterremuurweg. De bezorgronde duurt ongeveer ruim 1,5 uur.

We hebben inmiddels al een aantal volwassenen bezorgers, die dit een welkome vorm van lichaamsbeweging vinden. Bovendien zijn volwassen bezorgers voor ons en onze lezers erg betrouwbaar. Dus hierbij ook de oproep aan volwassenen (senioren wellicht).

Natuurlijk zijn ook nog steeds scholieren (13+) welkom. Mail aan: redactie@harendekrant.nl.