Webcolumn J.E. Bosch – oktober

Nieuws:

Door: Redactie

Groen…

In een inmiddels nogal tamelijk groen geworden grijs verleden (ik heb het nu over de jaren 60) heb ik een behoorlijk aantal blauwe maandagen (plm. 6 jaar) als kantoorman doorgebracht bij de Bonte Hoek Kwekerijen in Glimmen. Bomen, heesters, vaste planten werden daar in vaak groten getale aan de man en met name aan diverse gemeenten gebracht. Een kernachtige uitspraak van de toenmalige directeur (wijlen baas F.G. Vroom) was o.m. “Voor jouw het groen, voor mij de poen!”

Ongetwijfeld zal ook de voormalige gemeente Haren heel wat jonge boompjes van de Bonte Hoek hebben betrokken. Die jonge boompjes zijn ondertussen wel uitgegroeid tot forse exemplaren en groeien inmiddels (hier bij mij in de buurt althans maar zeker ook elders in Haren) zowat tot in de hemel. Hoog- en breeduit staan ze te pronk in de groene parel van het Noorden. Gelukkig staat de zon nog een flink stuk hoger aan de hemel en schijnt hij in hartje zomer wel makkelijk over al het geboomte heen, maar in voor- en najaar gaat de zon steeds vaker schuil achter welhaast een muur van groen. Nu is de gemeente weliswaar in het voorjaar her en der luidruchtig bezig met het kortwieken van allerlei laag struikgewas, maar de meeste bomen blijven onaangeroerd. Begrijp mij goed beste lezer ik heb beslist geen hekel aan groen. Op warme zomerdagen is het ook heerlijk om een schaduwrijk plekje onder het groen te kunnen vinden, maar hier en daar in Haren is toch echt sprake van te veel van het goede. Dus geachte gemeente: laat ook in dit opzicht de kettingzagen eens wat vaker brullen!