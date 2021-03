Weiland aan Rijksstraatweg is gekraakt en wordt de nalatenschap van de Harense nomade

Door: Redactie

Aan de Rijksstraatweg in Haren, naast wooncomplex Gorechthoeve van Woonborg, is een weiland van krap 1000 m2 gekraakt door kunstenaar Frans van Rieke (Jipsingboermuzzel, 1964). Hij woont in een chaotisch ingerichte groene caravan en is naar eigen zeggen een gelukkig mens. “Ik wil iets nalaten aan de wereld”, zegt hij. “Mijn kunst. Maar ook dit alles hier…” Hij maakt een handgebaar in de richting van het weilandje dat hij zich heeft toegeëigend. Wat is zijn verhaal?

Woonrecht

“Ik ben heus niet bang dat ik op een dag te horen krijg, dat ik direct moet vertrekken”, zegt Van Rieke. “Daar zal dan altijd de rechter nog aan te pas moeten komen. Mijn woonrecht zal zwaarder wegen dan het recht van de eigenaar, die hier toch niets kan beginnen, want er ligt een agrarische bestemming op.”

Frans van Rieke heeft zijn redenen om op deze manier te leven. Eén ervan is dat hij zijn sporen wil nalaten op deze aarde. Dit Harense weiland maakt deel uit van dat voornemen.

