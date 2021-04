Door: Redactie

Woensdagmiddag, Haren. Het is voor eventjes lente. Bij Intermezzo is het een drukte van belang bij het ijsloket en dat zal elders niet anders zijn. Met 1,5 meter wordt de file snel langer, maar de mensen hebben het ervoor over.

Even afleiding van de crisis en vooral even het besef dat een gezellig dorpshart cruciaal is voor de leefbaarheid. Laten we het koesteren.

Foto: M. Nuver, 112 Groningen/Haren de Krant