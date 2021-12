Werd er geschoten aan de Onnerweg in Haren?

Door: Redactie

Dinsdagavond om 19.40 uur werden hulpdiensten met grote spoed naar Haren gestuurd. Er was een melding dat er werd geschoten aan de Onnerweg, maar het bleek waarschijnlijk loos alarm.

In een mum van tijd waren eenheden van de politie aan de Onnerweg, maar onderzoek leverde geen concrete aanwijzingen op dat er was geschoten met een vuurwapen. Wellicht was vuurwerk de oorzaak van het misverstand.

Ons wordt gemeld dat een bewoner van de Onnerweg in het bezit zou zijn van een luchtdrukpistool en daarmee geregeld vanuit een zolderraam schiet, vermoedelijk op vogels. Of deze persoon de oorzaak van het misverstand zou kunnen zijn blijft onduidelijk. Buurtbewoners zijn geschrokken van de melding.

Foto: 112Groningen/Haren de Krant