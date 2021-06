Wethouder fietst langs omstreden zonneparklocaties rond Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Hij kreeg nogal wat over zich heen begin van dit jaar: wethouder Philip Broeksma. Hij werd door critici verantwoordelijk gehouden voor een ‘schets’ waarop rond Haren zeven locaties waren ingetekend die in aanmerking zouden komen voor de aanleg van zonneparken of zonneweides.

Hoewel Broeksma telkens probeerde de gemoederen in Haren te bedaren door te zeggen dat er aan heel wat voorwaarden moet worden voldaan voordat een park wordt aangelegd, bleef de publieke opinie negatief. Tegenstanders vinden dat je in kwetsbare natuurgebieden geen zonneparken moet willen.

De wethouder beloofde zich te zullen verdiepen in de honderden bezwaarschriften en zegde toe de locaties zelf te gaan bezoeken om daar de voor- en tegenstanders te ontmoeten. Hij houdt woord. Vanavond, 9 juni, rond 18.30 uur begint hij zijn tocht in Glimmen. Hij zal op de route mensen treffen met een uitgesproken mening.

Het schetsplan past in de voorbereidingen voor het maken van de nieuwe omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet.