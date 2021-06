Wethouder hard aangepakt tijdens fietstochtje langs ‘zonnepark-locaties’

Door: Redactie

Deze week stond een fietstochtje gepland van wethouder Philip Broeksma. Hij was eerder dit jaar bedolven onder kritische reacties op zijn plannen om voor zeven locaties rond Haren ‘in principe’ medewerking te verlenen aan de aanleg van zonneparken. Kort en goed: honderden mensen stuurden zienswijzen en visies aan de gemeente met als centrale boodschap: doe het niet.

Als reactie hierop beloofde Broeksma met de critici in gesprek te zullen gaan en daarom werd de eerder genoemde fietstocht gepland. Wat een kalm ritje met enkele inwoners had moeten worden werd een demonstratie van verontruste omwonenden. Vele tientallen mensen die wisten hoe laat en waar de wethouder zou rondfietsen, wachtten hem op om duidelijk te maken waarom zonneparken in kwetsbare natuurgebieden ongewenst zijn.

Zo stonden in Harenermolen plotseling zo’n 50 mensen rond de wethouder. Er ontstonden levendige gesprekken en aan het slot daarvan zegde de wethouder toe de opmerkingen mee te nemen in de beleidsplannen.



Kwade reuk

Zonneparken staan de laatste tijd ook in Haren in een kwade reuk. De Zonneweide Glimmen is het eerste park dat inmiddels is gerealiseerd en in die periode waren de bezwaren nog niet zo massief en goedgeorganiseerd als nu. Het polycultuur Zonnepark bij zorgboerderij Mikkelhorst wordt nu opgestart en zal 400 huishoudens van stroom voorzien (4500 panelen). De samenwerking met de zorgboerderij en de teelt van fruitgewassen leken in de smaak te vallen bij omwonenden, want tegen het plan werd niet massaal geprotesteerd. Toch zijn nu ook in Oosterhaar negatieve geluiden te horen over dat zonnepark, dat nadelige effecten zou hebben op de natuur. Zowel de feitelijke aanleg (tijdelijke dam in een sloot en onrust door machines) zou slecht zijn voor planten en dieren, maar ook het aangezicht wordt niet gewaardeerd.

In de hele zonneparkdiscussie zou je kunnen zeggen dat Glimmen en Mikkelhorst net op tijd waren, maar dat toekomstige initiatieven grote kans hebben de eindstreep niet te halen. Temeer daar de gemeente als voorwaarde zal stellen dat er draagvlak moet zijn onder de bevolking rond een zonnepark. Dit zou meetbaar zijn, want een andere voorwaarde is dat 50% van een zonnepark gefinancierd moet worden door deelnemers uit de directe omgeving.

Achtergrond

De enerverende fietstocht van wethouder Philip Broeksma staat symbool voor het groeiende onbegrip voor zonneparken, ondanks hun nobele duurzame ambities. Veel mensen zien liever zonnepanelen op daken, maar de wethouder beweert dat dit niet voldoende zal zijn om de beoogde 810 Megawatt per jaar op te wekken. Groningen wil 810 Megawatt per jaar opwekken met zonnepanelen. De gemeente heeft berekend dat 310 Megawatt kan worden opgewekt met zonnepanelen ‘op daken’. De rest (500 Megawatt) moet dus ergens anders vandaan komen: zonneparken. Deze wensdroom is het begin van de confrontatie met tegenstanders.