Wethouder Paul de Rook treedt 31 juli terug voor nieuwe baan

Door: Redactie

Met ingang van 31 juli a.s. neemt wethouder Paul de Rook ontslag als wethouder van de gemeente Groningen. Hij heeft per 1 augustus een nieuwe baan als directeur Organisatie- en Onderwijsontwikkeling bij onderwijsinstelling Noorderpoort in Groningen.

Dit voorjaar besloot De Rook zich niet opnieuw te kandideren voor de volgende verkiezingen. Hiermee begon ook zijn oriëntatie op een vervolgstap in zijn loopbaan. De Rook: “Ik heb al mijn beroepsmatige keuzes gemaakt vanuit de wens bezig te zijn met maatschappelijk relevante vraagstukken. Ik wil graag dat mijn bijdrage hieraan een zeker verschil kan maken. Vanuit die drijfveren kan ik geen maatschappelijk meer relevante sector bedenken dan het Mbo. Ik vind het geweldig om me de komende jaren met de toekomst van het Groningse beroepsonderwijs te mogen bezighouden bij een van de meest inspirerende organisaties die ik de afgelopen jaren heb leren kennen”.

Paul de Rook was fractiemedewerker en campagneleider voor D66. In 2010 werd hij raadslid en in 2014 wethouder. Tot 2019 had hij verkeer en vervoer, cultuur en sport in zijn portefeuille. Vanaf 2019 financiën, cultuur, economische zaken en de gemeentelijke organisatie.

De Rook: ”Deze volgende stap zet ik met volle overtuiging maar niet zonder weemoed. Groningen is mijn stad. Ik heb de afgelopen 12 jaar, waarvan 7 jaar als wethouder, met toewijding geprobeerd onze stad een beetje mooier te maken. Ik ben dankbaar voor de onvergetelijke momenten, de leuke collega’s, de lessen die ik heb geleerd en de groei die ik bij de gemeente heb kunnen doormaken”.

Paul de Rook neemt rond de zomer afscheid.