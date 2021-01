Wethouder Philip Broeksma: “Het proces had misschien anders gemoeten” (audio-interview)

Door: Redactie

Wethouder Philip Broeksma zegt dat de gemeente de voorbereidingen van het beleidsplan over zonneparken bij Haren wellicht toch anders had moeten aanpakken. Dat zegt hij in het audio-interview met Haren de Krant vandaag. Hij trekt conclusies uit de enorme hoeveelheid reacties (overwegend negatief) op het voornemen om zonneparken toe te staan in het landelijk gebied rond Haren. Als excuus voert hij aan, dat hij meende het reeds ingezette beleid van de gemeente Haren (2017) voort te zetten, maar dan in afgeslankte vorm. Daarom had hij niet op zoveel weerstand gerekend.

Overigens is hij wel blij met de reacties (‘het hadden er wel wat minder mogen zijn, want ze hadden vaak dezelfde strekking’) en de betrokkenheid van Harenaars. Hij neemt ook graag het aanbod aan van veel bezwaarden, die bereid zijn om mee te denken met een beter plan om de klimaatdoelen voor 2035 te halen (810 MegaWat uit niet-fossiele bronnen). Als er uiteindelijk minder zonnepanelen rond Haren geplaatst kunnen worden heeft Philip Broeksma er vrede mee, want hij wil het uitsluitend doorzetten als exploitanten aan strenge voorwaarden voldoen (ecologie, draagvlak). “Als dat niet lukt wil ik zo’n zonnepark daar ook niet”, zegt de wethouder.

En nu verder

De inspraaktermijn is verlengd tot 21 januari. Daarna worden alle openstaande vragen van inwoners van het gebied beantwoord en komen er gesprekken met de meedenkers. De wethouder denkt dat de besluitvorming over het beleidsplan, dat uiteindelijk onderdeel zal zijn van een omgevingsvisie in het najaar, nog wel enkele maanden in beslag zal nemen, maar kan niet zeggen hoe lang precies.

Reageren loont

Conclusie van het interview is, dat de reacties uit de bevolking de gemeente wel aan het denken hebben gezet en dat er wat de wethouder betreft samen met burgers een beter plan zal ontstaan. Niet dat iedereen helemaal zijn zin krijgt, maar de plannen zullen er volgens Broeksma alleen maar beter van kunnen worden.

Luister hier het audio-interview (18 minuten) integraal.