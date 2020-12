Wethouder Philip Broeksma reageert op commotie over zonneparken

Door: Redactie

Wethouder Philip Broeksma (o.a. Duurzaamheid) reageert op onze vragen naar aanleiding van de felle reacties in Haren op de beleidsvoornemens om op mogelijk zeven locaties zonneparken van maximaal 10 hectare toe te staan. Onder de streep zegt hij dat de visie niets anders is dan voortzetting van Harens beleid. Bovendien klopt volgens hem het beeld niet dat op de ingetekende plaatsen ook echt zonneparken komen. “We hebben op advies van onze landschapsarchitect slechts willen aangeven op welke plekken we particuliere initiatieven zouden willen toestaan. En als we bij die keuzes verkeerde inschattingen hebben gemaakt horen we dat graag.”

Soep

Het is duidelijk: wat Broeksma betreft wordt de soep niet zo heet gegeten als ie wordt opgediend. Hij zegt over de mogelijke aanleg van zonneparken: “We stellen daar straks heel strenge voorwaarden aan. Zo willen we geen grote commerciële partijen en die zijn trouwens in 10 hectare ook helemaal niet geïnteresseerd. Een project gaat alleen door als er voldoende particuliere deelnemers zijn, die minstens 50% van de financiering dragen. Dan is er dus draagvlak en is zo’n zonnepark gewenst.” Als er bij een plan genoeg deelnemers zijn, maar desalniettemin zijn direct aanwonenden tegen de aanleg, dan worden volgens de wethouder alle gebruikelijke procedures gevolgd om ook hun belangen te dienen.

Natuur

Broeksma zegt dat de natuur niet lijdt onder de aanleg van een zonnepark, omdat er ook op dat vlak zeer strenge voorwaarden worden gesteld. De natuurlijke waarde in het gebied moet toenemen en de biodiversiteit ook. Toch zijn kritische Harenaars ontsteld over de inkleuring van mogelijke locaties, omdat die het natuurlijk landschap zouden aantasten. “Onze landschapsarchitect heeft daarnaar gekeken en deze plaatsen als geschikt betiteld. Als daarbij vergissingen zijn gemaakt horen we dat vast en zeker bij de inspraak.”

Inspraak

Over inspraak gesproken: kritische Harenaars vinden dat het proces vreemd verloopt. Ze zeggen niet te zijn betrokken bij het kiezen van de locaties. “Dat heeft ermee te maken dat we gewoon Harens beleid voortzetten. Maar het betekent niet dat mensen niets meer te zeggen hebben, hoor. Tot 6 januari kan men reageren en op 14 januari komt er een webinar waar we tekst en uitleg geven en waar mensen kunnen reageren.” Volgens de wethouder moeten mensen ook niet denken dat er nu wordt besloten dat er inderdaad zonneparken komen op de genoemde locaties. Hij benadrukt: “Het zijn locaties waar eventueel particuliere initiatieven mogelijk moeten worden. Als die initiatieven er straks niet komen, dan komen er dus ook geen zonneparken. De gemeente zal ze niet zelf aanleggen.”

De gemeente hoopt overigens dat het project Zonneweide Glimmen, dat in 2021 wordt aangelegd met 6000 panelen, wel degelijk navolging zal krijgen. “Een prachtig voorbeeld van een particulier initiatief, dat juich ik toe. En we hebben ze nodig, want ook al zouden we alle mogelijke daken in de gemeente van zonnepanelen voorzien, dan halen we onze doelstelling echt nog niet. Dat hebben we uitgerekend. We hebben parken nodig, zoals die nu ook in Groningen zijn gepland bij Meerstad-Noord en Westpoort-Noord. Straks zal het gebied Haren slechts 2% bijdragen aan het geheel van zonneparken in onze gemeente.”

Zoals gezegd volgt op 14 januari een webinar waar inwoners kunnen meepraten. Nadere informatie daarover volgt.

Foto: Philip Broeksma, wethouder.