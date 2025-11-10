De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 11 november, 2025
maandag 10 november 2025

Nieuws:

Wethouder Rik van Niejenhuis wordt lijsttrekker Groen Links-PvdA

Door: Redactie

De kandidatencommissie van GroenLinks-PvdA Groningen draagt Wethouder Wonen, Wijken en Ruimtelijke Ordening Rik van Niejenhuis voor als lijsttrekker van de gezamenlijke kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026.

Rik van Niejenhuis: “Het is voor mij een hele grote eer om voorgedragen te zijn als lijsttrekker voor GroenLinks-PvdA! Wij bouwen niet alleen aan een nieuwe partij, we bouwen vooral aan een eerlijk en groen Groningen. En dat is harder nodig dan ooit.”

