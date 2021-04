Wethouder Roeland van der Schaaf over voorgenomen aankoop Hortus en Biotoop

Nieuws:

Door: Redactie

Nu bekend is dat de gemeente lonkt naar De Hortus en De Biotoop, zullen mensen in Haren argwanend worden: is dit de voorbode van woningbouw? Wethouder Roeland van der Schaaf heeft zich al voorbereid op deze achterdocht en zegt: “Ik zou willen zeggen: integendeel. Als wij deze locaties kunnen verwerven, kunnen we juist ongewenste ontwikkelingen voorkomen.”

De Hortus

Volgens Van der Schaaf is het gebied bij de gemeente in goede handen. “Wij zijn niet uit op financieel rendement, maar op maatschappelijk rendement”, zegt hij. “Voorlopig laten we alles zoals het is. Sterker, als gemeente kunnen we misschien een rol spelen bij het behouden van De Hortus. Dat kunnen we niet alleen, maar wel samen met anderen.” Met deze woorden wisselt de wethouder van gedaante: van iemand die in de ogen van critici het groene gebied bedreigt wordt hij nu juist iemand die dit gebied wil helpen beschermen. Hij legt hiermee de lat hoog, want veel Harenaars zullen hem tot in lengte van jaren aan deze woorden houden. Het valt overigens ook te verwachten dat kritische Harenaars ook idee├źn zullen aandragen voor de toekomst en mogelijk zelfs willen meehelpen om het gebied groen te houden. In welke vorm dan ook. Politieke vijanden kunnen ook vrienden worden.



De Biotoop

De gebouwen van De Biotoop zijn oud en versleten. Ze voldoen als creatieve broedplaats, waar honderden mensen wonen en werken. Carex beheert het complex en betaalt daarvoor ruim een ton per jaar aan de RUG. De gebouwen worden met ‘oude rommel’ leefbaar gehouden, zoals de directeur van Carex vorig jaar in Haren de Krant vertelde. Juist in die ge├»mproviseerde kleine economie zit volgens wethouder Van der Schaaf waarde. De functie van De Biotoop gaat dus volgens hem met een mogelijk eigenaarschap van de gemeente juist niet verloren. Voorlopig niet. “De gebouwen zijn een keer op”, zegt hij. “Dan zullen we er wat mee moeten. De Gemeente Haren had het vroeger al over woningbouw en ik sluit dat niet uit, hoewel daartoe wat ons betreft geen noodzaak is. Misschien ooit een combinatie van de huidige functie met woningbouw? Maar daar zijn we nu nog helemaal niet aan toe.”

Commentaar

Onder de streep is het voor lokale begrippen groot nieuws. De gemeente wordt misschien eigenaar van het groene hart, dat door zoveel Harenaars wordt gezien als de plaats waar Groningen ooit ‘een wijk zou willen bouwen’. Tijdens de discussie over de herindeling werd dit gebied door tegenstanders van fusie vaak genoemd als ‘bedreigd’ en ‘kwetsbaar’. Dat nou uitgerekend de gemeente Groningen daar ultieme invloed zou kunnen krijgen! Het is te verwachten dat er een lokale storm opsteekt. Interessant wordt het om te zien of Roeland van der Schaaf en de gemeente de argwaan en het oude zeer kunnen ombuigen in enthousiasme. Want je kunt het ook zien als een kans. Met de gemeente is het wellicht prettiger praten dan met een ontwikkelaar die vooral wil bouwen. De tijd zal leren wat er gebeurt als de gemeente met de Rijksuniversiteit tot een deal komt. “We zijn er nog niet”, zegt Van der Schaaf. Hij wil niets zeggen over een eventuele prijs die betaald moet worden. Hoe hoog of laag die ook is: de gemeente zal er wat hem betreft nooit euro’s aan kunnen verdienen, maar vooral rendement. En ook dat mag opmerkelijk worden genoemd in een gemeente die de tering naar de nering moet zetten.