Wie helpt mee met inzamelactie 25 oktober voor Oekraïne?

Nieuws:

Door: Redactie

Onderstaand bericht komt van de Sociale Brigade in Haren:

Help de Oekraïners de winter door! | Vrijwilligers gezocht voor inzamelactie Jumbo zaterdag 25 oktober

Stichting De Sociale Brigade bestaat uit Nederlandse en Oekraïense vrijwilligers die zich inzetten voor culturele uitwisseling, morele ondersteuning aan oorlogsvluchtelingen en concrete hulp door goederen naar onze partners in Oekraïne te brengen.

De Sociale Brigade organiseert daarom op zaterdag 25 oktober tussen 10.00 en 18.00 een inzamelactie bij de beide Jumbo’s in Haren en filiaal Oosterstraat Groningen. We zijn nog dringend op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. De hulp bestaat uit het in ontvangst nemen van de gedoneerde producten en deze inpakken in dozen. Voor meer informatie en aanmelden, mail naar info@socialebrigade.com ter attentie van Marjolijn Sikken

Onze voorzitter ontving van één van onze partners in Oekraïne de volgende brief:

Zie ook https://www.socialebrigade.com/

Beste Willemijn,

Hartelijke groeten!

Hoe gaat het met jou ?

Nogmaals dank voor jullie hulp en steun 🙏❤️

Ik ben ervan overtuigd dat jullie op de hoogte van de moeilijke situatie aan het front en onder de burgerbevolking wat betreft voedselvoorziening.

De regen en kou komen eraan, er is gebrek aan warmte en eten.

De situatie is ernstig.

Wij vragen u om hulp:

we hebben dringend voedsel nodig voor de winterperiode — producten die mensen snel kunnen bereiden of opwarmen op houtkachels.

Bijvoorbeeld:

• kant-en-klare soepen in blikken of zakken,

• droge soepen,

• groente- en vleesconserven,

• veel koekjes,

• chocolade,

• thee,

• koffie.

Daarnaast is er grote behoefte aan babyvoeding, luiers en hygiëneproducten zoals zeep, shampoo en vochtige doekjes.

We hopen op uw antwoord en hulp.

Het zou geweldig zijn als deze hulp ons binnenkort bereikt met de vrachtwagen die gepland staat voor begin november.

We hopen van harte dat niets ons zal verhinderen om naar u toe te komen.

Moge God ons beschermen en het leven van zoveel mogelijk mensen en kinderen bewaren.

Met vriendelijke groet,

Tatyana.