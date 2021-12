Wie helpt met timmeren? Bij-Bibliotheek aan Lutsborgsweg

Door: Redactie

Altijd weer nieuwe ideeën in Haren. Mini-biebs op straathoeken kennen we al, maar nog niet eerder zagen we zo’n mini-bieb die zich richt op slechts één thema. Zoals: insecten. Je zou het een speciaalzaak op de straathoek kunnen noemen.

Wat Bert Ludden en Ronald Pieters uit Haren betreft komt er aan de Lutsborgsweg een mini-bieb met louter informatieve boeken over het beschermen van de insectenstand. Pieters: “Het zal weinigen ontgaan zijn dat de insectenstand de laatste jaren hard achteruit is gegaan (ca.75% is verdwenen). Ook jullie merken dat het gezoem van bijen en het gefladder van vlinders rond de bloemetjes in de tuin heel wat minder is geworden de afgelopen dertig jaar. Veel mensen zijn dan ook al bezig hun tuin bloemrijker te maken of zij hangen bijenhotels op.” Met hun mini-bieb, die zij zelf aanduiden als Bij-Bibliotheek, willen ze meer mensen betrekken bij het beschermen van insecten door hen goed voor te lichten.

Oproep

Het plan is klaar. De twee bedenkers hebben het uitgewerkt samen met de stichting Energiek Maarwold. De gemeente is inmiddels akkoord en heeft zelfs een financiële bijdrage toegezegd voor het realiseren ervan. Nu is er nog maar één hobbel te nemen: het ontwerp van de Bij Bibliotheek en het maken van de kast. En natuurlijk moeten er insectenlectuur komen.. Pieters en Ludden hopen dat zich vrijwilligers melden om hen hierbij te helpen. Mail aan rhpieters@gmail.com.

foto: De initiatiefnemers op de plek waar de kast moet komen. En op het bankje kunnen mensen ‘bijpraten’, lacht Bert Ludden.