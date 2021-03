Verdachten steekpartij aangehouden op 13 maart

Door: Redactie

Update 13-3: De politie heeft de verdachten aangehouden. Meer informatie op www.rtvnoord.nl.

Woensdagavond rond 22.00 uur heeft zich in de wijk Helpman een steekincident voorgedaan, waarbij een politieman zwaar gewond is geraakt aan het gezicht. De daders worden gezocht en het kan niet lang duren of hun identiteit is bekend. Lees het bericht op RTV Noord en kijk naar de beelden. Foto: De politie deed gisteren onderzoek op de plaats van het delict. Foto J. Lameris 112Groningen/Haren de Krant. Tekst gaat door onder de foto’s.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/797614/Steunbetuigingen-voor-collega-s-neergestoken-agent-update