Nieuws:

Door: Redactie

Voor een artikel (na de zomer) is de redactie op zoek naar huizen met een naam die verwijst naar de periode Nederlands-Indië. Het gaat om huizen in Haren, Onnen, Glimmen of Noordlaren. Het liefst horen we ook iets over de achtergrond van die naam.

Reacties zijn welkom: redactie@harendekrant.nl