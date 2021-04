Door: Redactie

Donderdag heeft een passerende auto schade veroorzaakt aan auto’s die langs de weg stonden geparkeerd aan de Zuidlaarderweg in Glimmen.

De schade is vermoedelijk veroorzaakt door een grijze auto, wellicht een Audi met het getal 92 in het kenteken en XV of XK.

Ziet u een auto met verdachte schade die aan het signalement voldoet? Bel de politie: 0900-8844.