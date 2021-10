Wie wil Haren de Krant bezorgen omgeving Molenbuurt in Haren?

Nieuws:

Door: Redactie

Lekker fit blijven, in beweging in je eigen dorp. Wie wil 1 x per maand Haren de Krant stipt bezorgen in de wijk Molenbuurt? De looptijd per keer is ruim 2 uur. Goede vergoeding.

Heeft u interesse? Stuur een mail aan redactie@harendekrant.nl (Hein Bloemink).

(Wij zoeken voor deze wijk (wijknummer 28) een bezorger die al in de week van 20 oktober voor het eerst beschikbaar is. Zie voor meer info onder het kopje ‘Bezorging’ op deze homepage).