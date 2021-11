Wie wil kledingbank Maxima helpen met 9-persoons busje (lenen)?

Nieuws:

Door: Redactie

Wie kan eens per maand helpen met vervoer naar kledingbank Maxima? Al 9 jaar komen elk half jaar meer dan 100 bezoekers uit Haren gratis winkelen bij Kledingbank Maxima in Sappemeer in de zomer- en in de wintercollectie kleding.

Henk Slagter uit Glimmen doet een oproep: “Veel mensen rijden naar Sappemeer mee in de auto van familieleden, vrienden of buren. Zo’n 30 mensen hebben geen vervoer. We konden hen helpen door vervoer met een bus van De Mikkelhorst. Iedere maand reed er een volle bus met 9 personen van Haren naar Sappemeer. Helaas kan vanaf nu de bus van De Mikkelhorst niet meer worden ingezet. De verbinding met het openbaar vervoer gaat via de stad en is erg onhandig om Maxima te bereiken. Daarom de oproep of iemand een bus voor 9 personen heeft die eens per maand zou kunnen worden ingezet. Voor het geval dit niet lukt, is er ook de mogelijkheid om eens per maand met 3 of 4 personenauto’s naar Sappemeer te rijden. De mensen winkelen gemiddeld anderhalf uur. Er is een koffietafel om even de tijd door te brengen. Daarna kan men weer terug rijden. Er is een reiskostenvergoeding van 19 ct per km. Kunt u helpen, dan graag een reactie naar contact@kledingbankmaxima.nl.”