Wijkpost Haren wordt centrum van het beheer van zandwegen

Door: Redactie

Zandwegen in en rond Haren (en daarbuiten) roepen emoties op. Mensen houden van zandwegen bij mooi weer, maar lopen soms letterlijk en figuurlijk vast bij nat weer. Ruim een jaar geleden liepen de emoties weer hoog op omdat aanwonenden meenden dat de gemeente de zandwegen op een ondeskundige wijze onderhield. Insprekers in de gemeenteraad spraken er schande van en wilden (a) dat de gemeente een visie op het beheer van zandwegen zou ontwikkelen en (b) gebruik zou maken van kennis en kunde van burgers op dit gebied. De gemeente kreeg een stevige opdracht van de raad en heeft onlangs het resultaat gepresenteerd in een brief aan de raad.

In het kort komt het erop neer dat er gesprekken zijn gevoerd en wandelingen zijn gemaakt met betrokken burgers en deskundigen en dat de gemeente met de aldus verworven informatie een beheersplan heeft geschreven. Dit plan is feitelijk een agenda van onderhoud, dat op 2 x A4 past en zo ook is gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Samengevat

Het zandwegennetwerk van de gemeente Groningen beslaat een totale lengte van ruim 36 km, waarvan 22 km zand en 14 km half verhard. Het beheerteam zandwegen krijgt de wijkpost Haren aan de Westersedrift als thuisbasis en zal reageren op klachten en opmerkingen uit de samenleving, vooral bij wisselende weersomstandigheden (telefoon 14050). Het beheersplan (zie onder) is de optelsom van tips en adviezen van deskundigen binnen en buiten de gemeente. De kosten van het onderhoud worden gedekt in de gemeentebegroting. Eén van de geraadpleegde partijen is de Stichting Landelijk Gebied Haren, dat eerder aangaf eventueel het ‘uitdaagrecht’ te willen verwerven. Daarin kunnen organisaties een gemeentelijke taak opeisen en uitvoeren op kosten van de gemeente als zij menen dat zij het beter en goedkoper kunnen. Van dat recht maakt de SLGH bij nader inzien geen gebruik. Ook agrariërs hebben te kennen gegeven geen interesse te hebben in het onderhouden van de bermen, een suggestie die destijds door burgers werd gedaan. De gemeente blijft dus verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderhoud aan de zandwegen.

Bekijk het plan als pdf hier:

Beheerplan zandwegen 2025

