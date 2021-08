Wijnloop op 12 november in Haren: gezellig in eigen dorp met een goed glas wijn.

Nieuws:

Door: Redactie

Op vrijdagavond 12 november zal er in Haren een Wijnloop plaatsvinden. Op die avond kunnen de inwoners van Haren een glas wijn drinken bij de deelnemende winkels in het centrum.

De Wijnloop wordt georganiseerd door Ondernemend Haren in samenwerking met deWijnloop.nl

Een Wijnloop is in veel steden al jaren een groot succes en werd, al voor Corona. Steeds meer mensen kopen op internet terwijl ze in hun eigen straat of stadskern de leukste winkels hebben met bevlogen ondernemers. U kunt de tickets bestellen via dewijnloop.nl en u krijgt en online ticket waarmee u vanaf 14 dagen vóór de Wijnloop uw wijnglas op kunt halen bij Bistro Heerlijk.

Op de avond zelf, 12 november, kunt u bij de deelnemende winkels uw glas laten volschenken, een praatje maken met de winkelier of met de vele bekenden die u ongetwijfeld tegen zult komen. Voor veel mensen is de Wijnloop dan ook echt een gezellig buurtfeest.

Kaarten á 15,95 voor de Wijnloop in Haren bestelt u gemakkelijk op: www.dewijnloop.nl