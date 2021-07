Wil Legemaat overleden

Nieuws:

Door: Redactie

Haren verliest Wil Legemaat. Afgelopen maandag overleed zij op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van een slopende ziekte, waartegen zij al enige tijd vocht. Ze verloor.

Wil Legemaat is in Haren vooral bekend door haar leidende rol binnen de fractie van d66 in Haren. Ze was enige tijd fractievoorzitter en haar raadswerk werd getypeerd door vasthoudendheid en vooral zorgvuldigheid. Zij was fact-checker en maakte van haar dossierkennis gebruik in menig debat. Haar laatste politieke uitdaging was het behoud van een zelfstandige gemeente Haren. De manier waarop die strijd werd verloren heeft haar aangegrepen.

In Haren kennen we haar ook van talloze artikelen en boeken, die meestal te maken hadden met de nauwkeurige vastlegging van lokale en politieke historie. Opvallend was haar beschrijving van de lotgevallen van Joodse families in Haren tijdens de oorlog.

Later volgt natuurlijk een uitgebreider memoriam, waarin Wil Legemaat wordt herdacht.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.