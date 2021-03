Wilde achtervolging over Meerweg in Haren

Door: Redactie

Dinsdagmiddag heeft een wilde achtervolging plaatsgevonden tussen Eelde en Haren. De politie zat een auto op de hielen, die met zeer hoge snelheid op de vlucht was geslagen. De politie was naar een melding gegaan van moeilijkheden bij een woning. Daar aangekomen vluchtte iemand weg.

Andere politieauto’s en motoragenten hebben zich bij de achtervolging aangesloten toen de verdachte met zeer hoge snelheid (vermoedelijk meer dan 100 km/u) over de Meerweg in de richting van Haren reed. RTV Noord meldt dat verschillende mensen het hebben gezien en in één geval kon iemand net een aanrijding voorkomen. De politie heeft de achtervolging gestaakt, omdat het te gevaarlijk werd. De identiteit van de verdachte is bekend, hij kan binnenkort in alle rust een bezoekje van agenten verwachten.

Bron: rtvn