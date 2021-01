Wilt u overtollige boompjes kwijt? Lever ze zaterdag in.

Nieuws:

Door: Redactie

23 januari organiseert Meer Bomen Nu een landelijke doneer-een-zaailing-dag voor klimaat en biodiversiteit. In bijna iedere tuin is wel een jonge boom of struik te vinden die daar niet zullen overleven omdat ze te weinig licht krijgen of omdat ze ongewenst zijn. De campagne Meer Bomen Nu roept alle Nederlanders op om de tuin in te duiken en zaailingen, stekken en slieten te verzamelen en in te leveren bij één van de 63 inleverpunten in het hele land. 900 boeren en burgers die samen één miljoen bomen en struiken willen planten langs boerenakkers, industrieterreinen of nieuwe in voedselbossen, zorgen dat de zaailing uit jouw tuin de kans krijgt om volwassen boom te worden. Lever uw boompjes zaterdag tussen 13-17 uur in aan de Lutsborgweg in Haren.

Kijk hier voor meer informatie en inleverpunten: www.meerbomen.nu/doneer-een-zaailing en de flyer. In Haren is ook een inleverpunt: Wouter-Jan Kok, Lutsborgsweg 41, 9752 VT Haren

Gratis Nederland vergroenen

Een eik produceert ieder jaar honderden zaailingen, waar er uiteindelijk maar 2 of 3 uitgroeien tot volwassen exemplaar. Jaarlijks worden miljoenen van deze jonge bomen en struiken opgegeten, sterven af door gebrek aan licht of ze worden weggemaaid met een bosmaaier of door wilgenknotters en verdwijnen ze in de versnipperaar of verbrandingsoven. En dat zelfde geldt voor veel andere soorten en ook voor slieten of stekken. Zonde want elke tak van een vlinderstruik, vlier, wilg, populier of vijg kan een nieuwe boom of struik worden, net als afleggers van bramen en frambozen. Meer Bomen Nu verzamelt (een deel van) deze zaailingen en stekken op plekken waar ze in overvloed zijn, of ongewenst. Door deze vervolgens gratis weg te geven en te (ver)planten, kunnen we Nederland veel goedkoper en sneller en samen vergroenen.

Meer Bomen Nu

De ecologische crisis waar we in verkeren vereist een urgente, grootschalige en gezamenlijk uitgevoerde actie. Daarom steken Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda samen deze winter de handen uit de mouwen om minimaal 1 miljoen bomen en struiken gratis weg te geven. Bomen planten is dé oplossing om tegelijkertijd klimaatverandering te vertragen en de biodiversiteit te herstellen én burgers een positief handelingsperspectief te bieden. Door samen zaailingen te verplanten, wordt vergroenen goedkoper en leuker. De droom van de deelnemers is dat over twee jaar élke gemeente binnen hun klimaatadaptatie & mitigatiebeleid een plek inricht waar burgers, boeren, boswachters en groenbeheerders zaailingen kunnen inleveren en gratis ophalen. Een belangrijke boodschap aan de Internationale Klimaatadaptatiebijeenkomst die 25 januari in Groningen wordt gehouden.

23 januari: doneer-een-zaailing-dag

Door de lockdown kan er momenteel niet met groepen vrijwilligers geoogst worden. Maar we kunnen wel veilig lekker buiten in onze eigen tuin tuinieren. Door deze actie komt de miljoen beloofde gratis bomen en struiken toch in zicht. Meer Bomen Nu roept iedereen op om zich nu vast te melden bij één van de inleverlocaties en dan de tuin in te duiken. Mocht het druk worden bij een inleverlocatie, dan krijgen mensen een verzoek om op een bepaald tijdslot of andere dag te komen.



Informatie

Op 23 Januari, tussen 13.00 en 17.00 uur kun jij zaailingen doneren. Klik op de kaart waar je terecht kunt.

Tips:

Idealiter zijn de zaailingen van bomen en struiken tussen 50-150 centimeter (haal hele boompje/struik uit grond met zoveel mogelijk wortel. Een kluit is niet nodig, maar mag wel).

Ook slieten en stekken van bomen en struiken zijn welkom: dat kan bij wilgen, populieren en vlieren (vlieren: snoei terug in stukken van ongeveer 60 cm en zet ze met onderkant in water of grond zodat ze niet uitdrogen; wilgen: schuin afzagen of knippen, liefst 2 meter lang, bij planten 50 cm in grond; vlinderstruiken: beter wachten met snoeien tot feb/maart).

Afleggers van bramen, frambozen, ribes, kruisbes (met wortel afsteken).

De zaailingen hoeven niet in potten te zitten, ze worden bij ontvangst gelijk ingekuild, geplant of in de sloot gelegd.

Het is fijn voor de ontvanger als de zaailingen zijn voorzien van een label met de soortnaam erop.

Coronaveiligheid: ga met de fiets of auto, maar mijd het OV. Let op: de meeste locaties willen vooraf gemaild worden met een tijdsindicatie en wat je komt brengen. In dit geval staat er een mailadres wanneer je op de locatie klikt. Dit is belangrijk, want mocht het te druk worden op een locatie dan kan de locatie je vragen om een dag later te komen ivm corona.

Help mee en spread the word: #doneereenzaailing en #verplanteenboom en tag @meerbomennu