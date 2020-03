Winkeliers kunnen zich aansluiten bij gezamenlijk online-initiatief: www.warenhuisgroningen.nl

Nieuws:

Gratis online etalage voor fysieke winkels Vanaf vandaag kunnen alle ondernemers gevestigd in de gemeente Groningen zich aanmelden bij www.warenhuisgroningen.nl. Deze online etalage biedt de fysieke winkelier de mogelijkheid om het gehele productassortiment ook online te kunnen aanbieden. Op deze manier kunnen lokale consumenten bij lokale ondernemers blijven kopen. Bezorging door fietskoeriers van Dropper is vooralsnog gratis! Ondernemers die zich nu aanmelden, betalen geen lidmaatschapskosten ter hoogte van EUR 200,- voor het jaar 2020! Wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen had in een filmpje al gepleit om dit project nu snel breed uit te rollen.

#supportyourlocals

Samen met de Groningen City Club heeft de organisatie Zupr, zij leveren de techniek van het Warenhuis Groningen, de afgelopen maanden hard gewerkt om de doorontwikkeling mogelijk te maken. In december en januari was al een pilot gestart met bijna 60 ondernemers en daar zijn waardevolle lessen uit getrokken. Met alle maatregelen rondom het Corona virus is het nog belangrijker om lokale retailers te ondersteunen en Warenhuis Groningen kan hierin een mooie rol vervullen. “We zijn blij dat we op deze manier iets kunnen doen voor ondernemers die het nu gewoon heel moeilijk hebben en zoeken naar allerlei mogelijkheden om hun lokale bezoekers te blijven bedienen” aldus Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club. “We gaan in samenwerking met Marketing Groningen op korte termijn een stevige campagne lanceren, waarmee we lokale helden en Warenhuis Groningen zoveel mogelijk onder de aandacht brengen van de consument”. Naast de Groningen City Club is ook de gemeente Groningen één van de stakeholders en wordt aansluiting gezocht met het georganiseerde bedrijfsleven.

Aanmelden

Ondernemers kunnen zich eenvoudig aanmelden om deel te nemen aan Warenhuis Groningen. “Via de link www.warenhuisgroningen.nl/aanmelden kunnen geïnteresseerde ondernemers zich registreren. Wij zorgen ervoor dat ondernemers binnen 48 uur worden benaderd, zodat ze kunnen starten met het uploaden van hun productassortiment. Daar zijn geen technische, personele of financiële investeringen voor nodig”, aldus Michiel Vos, founder van Zupr. “Via deze link is ook veel praktische informatie terug te vinden over de werkwijze van het warenhuis en worden veel vragen die ondernemers kunnen hebben al beantwoord. Uiteraard is er ook een helpdesk, voor hele specifieke vragen”. Aanmelden is op dit moment voor ondernemers gevestigd in de gemeente Groningen kosteloos en kan 24/7.

Ideeën

Door de samenwerkende partijen wordt onderzocht welke ideeën, die bij ondernemers leven, geintegreerd kunnen worden in het warenhuis. “Denk hierbij aan zogenaamde #supportyourlocals pakketten, maar ook acties gericht op het genereren van extra publiciteit. Als ondernemers ideeën en suggesties hebben kunnen ze deze mailen naar info@groningencityclub.nl”, aldus Eric Bos.