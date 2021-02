Winkelpersoneel met gevoel voor service

Nieuws:

Klein nieuws, maar wél heel positief. Marloes Lok uit Assen haastte zich donderdagochtend even naar de Jumbo aan de Kroonkampweg in Haren om een ‘broodje voor de lunch’ te halen. Ze had trek en verheugde zich erop, maar een weigerachtige bankpas gooide roet in het eten. Er zat niets anders op dan haar boodschapjes achter te laten en met een hongerig gevoel de dag te vervolgen. Maar toen kwam één van de medewerkers bij de kassa (een jongen met blond haar) op een idee.

Marloes Lok: “Ik zei hem dat ik het zo jammer vond van mijn lunch, waarop hij mij aanbood om privé mijn broodje af te rekenen en me daarna een ‘tikkie’ te sturen. Ik geloofde mijn oren niet, zo geweldig. Ik had niet verwacht dat zo’n jonge medewerker zoveel gevoel voor zijn klanten kon hebben. Hij heeft dus gewoon mijn broodje voorgeschoten!”

Deze kleine gebeurtenis wordt nu natuurlijk door Marloes Lok doorverteld, daar kan geen radiocommercial tegenop. Hoe zou het komen dat deze jongen dit deed? Onze krant heeft al eens interviews gemaakt met bedrijfsleiders en eigenaren van Jumbo-vestigingen en daar hoor je telkens dat alle medewerkers mandaat hebben om op kleine schaal extra service te bieden aan klanten. Dat levert over het algemeen klantgericht personeel op.