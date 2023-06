Winnende foto Grote Hortusdag

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 10 juni organiseerde de Vereniging Vrienden van de Hortus De Grote Hortus Dag. De open dag trok ondanks de verleiding van strand en water door het warme weer maar liefst 1500 bezoekers. Bezoekers, artiesten en vrijwilligers waren erg enthousiast over de dag. De winnende foto van de fotowedstrijd ‘De Hortus en de toekomst’ is van Anna Walterscheid

Op de open dag zijn gesprekken gevoerd over de toekomst van de Hortus aan de hand van de thema’s: Leren, Beschermen, Ontspannen, Inspireren en Verzilveren. De bezoekers konden de gesprekken afwisselen met muziek, dans, tai chi, een Chinese theeschenkerij, rondleidingen, een mini-expeditie, een voorproefje van het Natuurmuseum, lezingen en informatie over natuur, biodiversiteit en duurzaamheid en nog veel meer. Meer dan 500 bezoekers hebben de oproep aan de gemeente Groningen ondertekend: Geef de Hortus de ruimte en steun om zich te ontwikkelen tot centrum van natuur, biodiversiteit en duurzaamheid.

De Vrienden van de Hortus willen met de uitkomsten van de gesprekken tijdens de open dag de eigen visie op de toekomst aanvullen en meer draagvlak meegeven. Voorzitter van de Vrienden van de Hortus, Tjerk Zwanenburg: ‘De vele bezoekers hebben ons veel interessante ideeën en suggesties meegegeven en we hebben bevestiging gekregen van waar we ons als Vrienden voor inzetten’. Het bestuur van de Vrienden zal de input van de open dag verwerken in een nieuw document aan de gemeente Groningen.

Anna Walterscheid is de maker van de winnende foto in de fotowedstrijd op De Grote Hortus Dag. Het oordeel van de jury luidt:

De bladeren zijn nog net niet helemaal opengerold. Door het blad heen zie je nog iets van de mogelijkheden voor de toekomst: hoe het blad zich verder kan ‘ontpoppen’. Als metafoor voor een glimp van de toekomst van de Hortus, die al voorzichtig te zien is.

De uitvergroting van de winnende foto komt in de Hortus te hangen.